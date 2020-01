Nga mosha e pensionimit deri te martesa, ndryshimet që do të sjellë viti 2020 në Zvicër

Gazeta zvicerane ‘The Local’ ka përgatitur një artikull që u kushtohet ndryshimeve më domethënëse që do të ndodhin në vitin 2020 në Zvicër.

Ja një vështrim mbi të gjitha ndryshimet e rëndësishme.

Ndalimi i përdorimit të plastikës

Duke filluar nga 2020, qyteti i Gjenevës do të ndalojë shitjen e plastikës së disponueshme në ngjarje si dhe në pikat e shitjes në pronën publike, jo vetem në këtë qytet, por në Zvicren.

Qyteti i Gjenevë nga sot, 1 janari i 2020-ës do të praktikojë këtë ligj dhe duhet cekur se kufizimi i përdorimit të plastikës nuk nënkupton vetëm qese plastike nga sportelet e supermarketeve, kjo gjithashtu do të përfshijë gota, takëm, kashta, pllaka dhe thasë.

Tregtarët janë informuar në mënyrë të përsëritur për ndalimin – dhe do të përballen me gjobë prej 100 franga nëse vazhdojnë të ofrojnë plastikë me përdorim të vetëm.

Ligjit për mirëqenien e kafshëve

Një numër i ligjeve për mirëqenien e kafshëve janë vendosur të hyjnë në fuqi në janar të vitit 2020, përfshirë ndalimin e copëtimit të pulave të gjalla.

Siç është raportuar nga The Local, ndalimi do të ndalojë procesin e copëtimit të pulave të gjalla ose të grimcuara në prodhimin e vezëve në fabrikë.

Një numër ndryshimesh të tjera janë parashikuar gjithashtu, duke përfshirë ndalimet për pesticide të caktuara, si dhe mbështetje për fermerët gjatë kohërave të thatësirës.

Ligji është vendosur të ndryshohet për t’u bërë më e lehtë për fermerët që përmes helikopterëve ushtarakë t’u dhurohet ujë për të ushqyer lopët e tyre.

Rritja e kontributeve të mbrojtjes sociale

Punonjësit dhe punëdhënësit do të shohin që kontributet sociale (AVS / AI / APG / AC) të rriten nga 12.45 përqind në 12,75 përqind në vitin 2020. Kjo rritje do të garantojë më shumë se 2 miliardë franga në vit në sigurimet shoqërore.

Pagesat minimale mujore të sigurimeve shoqërore do të mbeten fikse në 1,185 franga. Sidoqoftë, paga bazë për pronarët e shtëpive do të rritet me 1.6 përqind.

Masat mjedisore

Automjetet e reja do të duhet të plotësojnë rregullore të caktuara në lidhje me emetimet e CO2. Ata nuk mund të lëshojnë më shumë se 95 gram CO2 për kilometër – mesatarja është aktualisht rreth 138 gram / km. Drejtuesit do të jenë përgjegjës për gjobat për mospërmbushje.

Strehimi

Pronarët e shtëpive që duan të zëvendësojnë ndërtesat e vjetra do të jenë në gjendje të zbrisin kostot e taksave. Kjo masë synon të inkurajojë pronarët që të përmirësojnë efikasitetin e energjisë në banesat e tyre.

Kujdesi shëndetësor

Duke filluar nga viti 2020, kostot e ilaçeve për pacientët që vuajnë nga kushte kronike do të merren parasysh në mënyrë më efikase në sistemin e kompensimit të rrezikut midis siguruesve shëndetësor.

Infermierët do të jenë në gjendje të vlerësojnë nevojat e kujdesit për pacientët pa ndërhyrjen e një mjeku.

Gjithashtu, Zvicra do të jetë në gjendje të monitorojë më mirë zhvillimin e kancereve dhe të krijojë masa parandaluese dhe zbuluese të hershme falë një regjistri të ri kombëtar.

Interneti

Interneti do të jetë tre herë më i shpejtë vitin e ardhshëm. Për shkarkim, shpejtësia do të jetë së paku 10 megabits për sekondë (Mbit / s) në vend të 3 aktuale.

Shkëmbimi i kartëmonedhave

Banorët zviceranë do të jenë në gjendje të shkëmbejnë emërtimet e tyre të vjetra prej një mijë frangash të lëshuara midis 1976 dhe 1979.

Martesë

Nusja dhe dhëndri nuk do të duhet më të presin 10 ditë për t’u martuar pas marrjes së marrëveshjes nga autoritetet lokale. Por ata do të martohen, në prani të dy dëshmitarëve për një periudhë të shkurtër.

Mosha e pensionit

Një ndryshim i madh që do të ndodhë në vitin 2020 ka shumë të ngjarë të jetë një rritje në moshën e pensionit për gratë.

Aktualisht është në 64 vjeç, ndërkohë qeveria federale është në favor të ngritjes së saj në 65 vjeç – niveli që është vendosur për burrat – megjithatë do të duhet të kalojë një konsultim publik diku në fillim të vitit 2020.

Trenat

Për fat të mirë për pasagjerët në tren, gjithnjë e më shumë linja urbane dhe rajonale do të shtohen nga viti 2020 e tutje.

Ju gjithashtu mund të mësoni më shumë rreth rrjetit Leman Express, i cili u hap në 15 dhjetor 2019 duke përmirësua kohën e udhëtimit dhe do të shkurtojë trafikun.

Primet e sigurimit shëndetësor

Primet e sigurimeve shëndetësore janë vendosur të rriten nga viti 2020. Primi mesatar është vendosur të rritet me rreth 0.2 përqind në afërsisht franga CHF 315.14 në muaj.

Vini re se ka megjithatë nryshime nga kantoni në kanton, kështu që kontaktoni me autoritetet lokale për të parë sasinë e saktë të rritjes tuaj.

Taksa

Popullsia e plakur e Zvicrës ka parashikuar një nevojë për të rritur kontributet në fondin e pensioneve të pleqërisë (AHV).

Për herë të parë në 40 vjet, kontributi i bërë nga punonjësit do të rritet – nga 8.4 përqind në 8.7 përqind, megjithëse gjysma e kësaj rritje do të paguhet nga punëdhënësit.

Taksat e korporatave

Për cilindo që ka një kompani në Zvicër, ka edhe disa ndryshime të rëndësishme në taksën e korporatave – megjithëse këto janë pak më të ndërlikuara për të përshkruar plotësisht këtu. KPMG ka dhënë një përmbledhje të plotë të ndryshimeve të taksave.

Ligjet e taksave

Viti i ri sjell me vete jo vetëm ndryshime në ligjet e taksave, por edhe në karakterin e Zvicrës dhe taksat më gjerësisht.

Në vitin 2020, Bashkimi Evropian do të ndryshojë statusin e Zvicrës nga “strehimi i taksave” në atë që është në përputhje me BE-në, duke hequr kontrollet e rrepta mbi transaksionet brenda BE.

Ndërsa vendimi u mor në tetor, ai do të bëhet zyrtar nga 1 janari 2020.

Mjekët, ilaçet dhe produktet terapeutike

Nga 1 janari, mjekët do të kufizohen nga marrja e përfitimeve financiare nga kompani të veçanta të ilaçeve, nëse kjo mund të ndikojë në zgjedhjen e trajtimit.

Zbritja e çmimeve gjithashtu do të kufizohet, ndërsa të gjitha zbritjet duhet t’u kalohen pacientëve kjo do të thotë që mjekët nuk do të lejohen më të përfitojnë.

Rregullat e donatorëve të organeve

Në vitin 2020, Qeveria Federale është vendosur të paraqesë rregullat e reja të donatorëve të organeve në parlament. Sipas rregullave, çdo banor i Zvicrës do të supozohet se do të pranojë të dhurojë organet e tyre, përveç nëse heqin dorë.

Ndërsa propozimi ka një mbështetje të gjerë në mesin e popullatës zvicerane, ka pasur disa kundërshtime – veçanërisht në kantonet e Lucernit dhe Zug.

Megjithëse qeveria planifikon të sjellë projektligjin e ri në parlament, nuk ka një datë të caktuar kur do të futen ligjet, transmeton Albinfo.ch.