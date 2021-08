Nga flakët nuk po rrezikohet vetëm Rugova por edhe qyteti, flet drejtori i Emergjencave në Pejë

Mahmutaj për Klankosova.tv tha se me këto erëra që po mbizotërojnë në qytetin e Pejës është e pamundur që t’i afrohen vatrave të zjarrit.

“Situata është e keqe, zjarri është duke u përhapur me të madhe për shkak të erërave, zjarrfikësit me të gjitha institucionet tjera së bashku me KFOR-in dhe FSK-në janë në terren por me këtë situatë të erërave dhe është e pamundur që të afrohemi afër zjarreve”, është shprehur Mahmutaj, njofton Klankosova.tv.

Ai tha se me këto flakë është duke u paraqitur rrezik jo vetëm për Rugovën por edhe për qytetin.