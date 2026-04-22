Nga co-pilot te agjentët: si po ndryshon roli i AI në kripto
Ajo po bëhet një sinjal i drejtpërdrejtë për mënyrën se si po shpërndahet kapitali në nivel global. Gartner parashikon që shpenzimet globale për AI të arrijnë në 2.52 trilionë dollarë në vitin 2026, me rritje prej 44% krahasuar me një vit më parë, ndërsa Crunchbase vlerëson se vetëm në tremujorin e parë të vitit 2026 kompanitë e AI kanë tërhequr rreth 242 miliardë dollarë, ose afërsisht 80% të gjithë financimit global nga fondet e kapitalit sipërmarrës. Kjo shkallë investimi po ndikon gjithnjë e më shumë edhe sektorët përreth, përfshirë kripton.
Kur një temë thith një pjesë kaq të madhe të kapitalit, ajo fillon të ndryshojë prioritetet strategjike edhe në sektorët fqinj. Ciklet e produkteve shkurtohen, presioni për komercializim rritet dhe gjithnjë e më shumë kompani detyrohen të rishikojnë se ku futet AI në pozicionimin e tyre konkurrues. Kjo po ndodh edhe në kripto. Sipas Silicon Valley Bank, për çdo dollar të investuar nga fondet VC në kompani kripto gjatë vitit 2025, 40 cent kanë shkuar në një kompani që po ndërtonte edhe produkte AI, nga 18 cent një vit më parë. Kjo tregon se AI po hyn gjithnjë e më shumë në kripto jo si narrativë paralele, por si pjesë e vetë infrastrukturës dhe shtresës së produktit.
Financa është një nga fushat ku ky presion po bëhet më i dukshëm, sepse automatizimi i proceseve, menaxhimi i rrezikut dhe ekzekutimi më i shpejtë lidhen drejtpërdrejt me rezultate konkrete. Brenda këtij kuadri, kripto po shfaqet si një nga mjediset më të hershme ku AI mund të kthehet në veprim. Arsyeja është strukturore: të dhënat janë on-chain, infrastruktura është e programueshme dhe tregjet funksionojnë 24 orë në ditë.
Në këtë pikë bëhet i rëndësishëm dallimi mes co-pilot dhe agjentëve. Një co-pilot ndihmon përdoruesin të interpretojë informacionin, të gjenerojë analiza dhe të dallojë veprime të mundshme. Një agjent shkon më tej, sepse mund të monitorojë, të vendosë dhe të ekzekutojë brenda parametrave të caktuar. Gartner pret që deri në fund të vitit 2026, 40% e aplikacioneve të ndërmarrjeve të kenë agjentë të specializuar për detyra të caktuara, nga më pak se 5% në vitin 2025. Kjo tregon qartë drejtimin ku po lëviz teknologjia.
Në tregje, ky ndryshim ka peshë ekonomike. Co-pilotët ulin koston e kërkimit dhe interpretimit. Agjentët ulin fërkimin në ekzekutim. Dhe pikërisht kjo ka rëndësi të veçantë në mjedise si tregjet financiare, ku vlera shpesh varet nga sa shpejt një sinjal kthehet në veprim. Sa më e gjatë të jetë rruga nga informacioni te ekzekutimi, aq më shumë humbet vlera gjatë procesit.
Kjo është edhe arsyeja pse kripto po lëviz më shpejt se financa tradicionale në produktet publike të bazuara në AI. Në financën tradicionale, produktet e prezantuara deri tani, si Robinhood Cortex, Webull Vega, JPMorgan IndexGPT dhe Morgan Stanley AI Assistant, kanë mbetur kryesisht në territorin e co-pilot-it, të përqendruara te kërkimi, këshillimi dhe produktiviteti. Në të kundërt, disa bursa kripto gjatë tremujorit të parë të vitit 2026 kanë sjellë mjete që shkojnë përtej këshillimit dhe afrohen më shumë me ekzekutimin, qoftë përmes automatizimit të strategjive, portofolëve të lidhur me agjentë apo mjeteve të hapura për agjentë tregtimi.
Kalimi nga asistenca te ekzekutimi nuk vjen vetëm nga modele më të mira. Agjentët kanë nevojë për një shtresë të plotë ekonomike përreth tyre: identitet, mënyra pagese, mekanizma besimi dhe shtresa ekzekutimi. Pikërisht në tremujorin e parë të vitit 2026, këto shtresa përparuan pothuajse njëkohësisht. Standardi ERC-8004 u aktivizua në Ethereum mainnet më 29 janar 2026 dhe, sipas 8004scan, numri i agjentëve të regjistruar u rrit nga 337 në mbi 200 mijë në disa rrjete, me BNB Chain si rrjeti më i madh sipas numrit të agjentëve të regjistruar. Në pagesa, Stripe lançoi x402 machine payments në Base gjatë shkurtit, ndërsa Linux Foundation njoftoi më 2 prill krijimin e x402 Foundation. Paralelisht, Visa prezantoi Intelligent Commerce Connect më 8 prill, ndërsa Mastercard lançoi Agent Suite më 27 janar dhe Verifiable Intent më 5 mars. Në DeFi, Uniswap publikoi në shkurt shtatë Skills open-source, një nga paketat e para të ndërtuara posaçërisht për agjentë autonomë në DEX-in më të madh.
Këto zhvillime tashmë po shihen edhe në nivel produkti. Një shembull i hershëm është Binance Ai Pro. Të dhënat njëditore tregojnë se 45.7% e bisedave nuk u nisën nga përdoruesit, por u aktivizuan nga vetë sistemi përmes detyrave të planifikuara, monitorimeve automatike dhe proceseve të brendshme. Kjo sugjeron se një pjesë domethënëse e përdoruesve kanë vendosur tashmë agjentë të përhershëm që funksionojnë në sfond pa kërkesa manuale.
Ajo që po ndryshon nuk është vetëm cilësia e analizës, por vetë zinxhiri nga inteligjenca te veprimi. Nëse AI arrin ta shkurtojë këtë distancë, ndikimi do të fillojë të shfaqet jo vetëm në analizë, por në sjelljen e tregtarëve, në lidhjen e tyre me produktin dhe në mënyrën si platformat mbajnë aktivitetin brenda ekosistemit të tyre. Gara po lëviz gradualisht nga pyetja se kush ka një funksion AI te pyetja se kush kontrollon ciklin e vendimmarrjes së përdoruesit.