Nga Barcelona te Borussia Dortmund, të gjithë të “çmendur” pas Asllanit

Sa më shumë afron afati kalimtar i verës, aq më shumë përmendet emri i Fisnik Asllani, sulmuesit të Kosovës që luan për Hoffenheim në Gjermani. 23-vjeçari lakmohet nga klube të mëdha, jo vetëm të Bundesligës, por edhe në Spanjë e Angli.

08/04/2026 17:48

Sa më shumë afron afati kalimtar i verës, aq më shumë përmendet emri i Fisnik Asllani, sulmuesit të Kosovës që luan për Hoffenheim në Gjermani.

23-vjeçari lakmohet nga klube të mëdha, jo vetëm të Bundesligës, por edhe në Spanjë e Angli.

Barcelona e ka në shënjestër Asllanin, duke e parë atë si një zëvendësues të Robert Lewandowskit. Kjo është një pistë që pëlqehet edhe nga vetë futbollisti, pasi katalanasit janë skuadra e preferuar që nga fëmijëria.

Ka zëra se edhe Premier League mund të jetë një destinacion i mundshëm i sulmuesit, duke pasur parasysh fuqinë financiare të klubeve angleze. Dy skuadrat londineze, Chelsea dhe Tottenham, e ndjekin kosovarin.

Ka edhe një mundësi qëndrimi në Gjermani, ku së fundi është përmendur Borussia Dortmund. Kjo skuadër po kërkon një sulmues kalibri dhe Asllani shihet si një opsion shumë i mirë për të ardhmen, pasi favorizohet edhe nga mosha.

Për të lëshuar sulmuesin, klubi aktual i tij, Hoffenheim, kërkon të paktën 50 milionë euro, por konkurrenca e fortë mund të çojë në rritjen e kësaj shifre. I sigurt duket fakti se Fisnik Asllani do të ndërrojë ambient në verë dhe me shumë mundësi edhe kampionat.

Pak orë para ndeshjes, lojtarët e Liverpoolit dalin në qytetin e Parisit

Kurti: Anëtarësimi në NATO, objektiv strategjik i yni

​Opozita kërkon seriozitet nga Kurti për zgjedhjen e...

Veteran i UÇK-së, ky është 55-vjeçari që vdiq...

Kryeministri Kurti takoi drejtoren e NATO-s për Operacione,...