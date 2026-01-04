Nga ardhja në pushtet në 2013 te arrestimi, momentet kyçe të rrugëtimit të Nicolas Maduros
BBC ka përshkruar disa nga momentet më të rëndësishme që shënojnë rrugën e Nicolas Maduro, nga momenti kur u bë president i Venezuelës deri te arrestimi i tij nga Shtetet e Bashkuara të shtunën e 3 janarit. 2013 Maduro, ish-shofer autobusi dhe lider sindikal, pason presidentin e majtë Hugo Chávez dhe merr drejtimin e Venezuelës.…
Bota
BBC ka përshkruar disa nga momentet më të rëndësishme që shënojnë rrugën e Nicolas Maduro, nga momenti kur u bë president i Venezuelës deri te arrestimi i tij nga Shtetet e Bashkuara të shtunën e 3 janarit.
2013
Maduro, ish-shofer autobusi dhe lider sindikal, pason presidentin e majtë Hugo Chávez dhe merr drejtimin e Venezuelës.
2020
Shtetet e Bashkuara akuzojnë Maduron dhe 14 anëtarë të rrethit të tij të ngushtë për narkoterrorizëm, trafik droge, pastrim parash dhe korrupsion. SHBA shpall edhe një shpërblim prej 15 milionë dollarësh për informacion që çon në arrestimin e tij.
2024
Maduro shpallet fitues i zgjedhjeve presidenciale, megjithëse rezultatet e mbledhura nga opozita tregojnë se kandidati i saj, Edmundo González, kishte fituar me diferencë të thellë.
Janar 2025
SHBA rrit shpërblimin për informacion që çon në arrestimin e Maduron në 25 milionë dollarë.
Gusht 2025
Shpërblimi dyfishohet dhe arrin në 50 milionë dollarë.
Shkurt 2025
Donald Trump deklaron në rrjetin Truth Social se Venezuela ka rënë dakord të pranojë kthimin e emigrantëve që kishin hyrë në mënyrë të parregullt në Shtetet e Bashkuara.
Shtator 2025
SHBA nis sulme ndaj asaj që e cilëson si anije të përfshira në kontrabandë droge, duke goditur objektiva në Paqësor dhe Karaibe. Mes shtatorit dhe dhjetorit, mbi 100 persona humbën jetën nga këto sulme.
Tetor 2025
Trump autorizon CIA-n të kryejë operacione të fshehta brenda Venezuelës. Maduro i drejtohet “popullit të Shteteve të Bashkuara” në një fjalim televiziv, duke deklaruar: “Jo luftë, po paqe.”
Janar 2026
SHBA ndërmerr sulme direkte në Venezuelë dhe arreston Nicolas Maduron dhe bashkëshorten e tij, Cilia Flores. Çifti dërgohet në një qendër paraburgimi në Nju Jork, ku përballet me akuza për armë dhe trafik droge. Maduro ka mohuar më herët se është kreu i një karteli droge.