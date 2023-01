“Nga 1 shkurti mbyllu në shtëpi se do të vras ty ose djalin”, arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Klinë

Policia e Kosovës ka njoftuar për një incident zjarri të ndodhur dje në fshatin Leskoc-Klinë.

Me të marrë informatën, Policia ka dalë në vendin e ngjarjes aty ku kanë takuar viktimën i cili ka deklaruar se i dyshuari kishte shkuar tek shtëpia e viktimës dhe ia kishte kërkuar një borxh prej 1000 mijë euro, të cilat ia kishte djali i viktimës pas blerjes së një automjeti nga i dyshuari, viktima ka deklaruar se nuk ka para për t’ju paguar borxhin.

“Pas këtij deklarimi, i dyshuari e kishte kanos viktimën me fjalët: Nga 1 shkurti mbyllu ne shtëpi se do te vras ty ose djalin, nё atë moment i dyshuari e ka gjuajtur me armё nё drejtim tё viktimёs nga largësia prej 40-50 metra”,thuhet në njoftimin për media.

Nё vendngjarje janë gjetur dhe konfiskuar:

• Njё (1) Arma automatike AK47

• Trembёdhjetё (13) gёzhoja kal.7.62mm

• Pesё (5) fishek 6.35mm.

I dyshuari ёshtё arrestuar dhe pas intervistimit, me urdhёr tё Prokurorit tё shtetit ёshtё dёrguar nё mbajtje pёr 48- orё./Lajmi.net/