Neville: Pochettino do largohej nga PSG për tu bërë menaxher i Man United

Gary Neville beson se puna dhe projekti për të pasuar Ole Gunnar Solskjaer në Old Trafford do të ishin tërheqëse për trajnerin e Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, pavarësisht faktit që ai mund të mos e pranojë publikisht.

“Unë mendoj se Mauricio Pochettino – edhe pse ai kurrë nuk do ta thoshte këtë – ai do të largohej për të ardhur në Man Utd në një marrëveshje pesëvjeçare nesër. Ai do të shikonte atë grup lojtarësh, do të shikonte klubin dhe do të kuptonte se ndoshta do të ishte në gjendje të arrinte më shumë sesa dëshiron në Man Utd për sa i përket një projekti.

“Në PSG ju jeni sezon pas sezoni. Ju duhet të fitoni Ligën e Kampionëve ose nuk jeni një model. Nuk mendoj se kjo i përshtatet Pochettinos.

“Unë mendoj se ai do të vinte absolutisht në Man Utd në një marrëveshje pesë-vjeçare, me mbështetjen pas tij. Se si do të përshtatej ai me trajnerët aktualë që janë ende atje dhe u larguan, nuk jam i sigurt.

“Manchester United duhet të sigurohet që ata të marrin ndeshjen e radhës siç duhet. Nëse kjo do të thotë të jesh i durueshëm për gjashtë muaj për të pritur që menaxherët të bëhen të disponueshëm në fund të sezonit”, përfundoi Solskjaer. /Lajmi.net/