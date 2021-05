Netflix njofton datën e lansimit të finales emocionale të La Casa de Papel

Sipas njoftimit të sotëm, ‘Vjedhja më e famshme në histori’ do të marrë fund në dy pjesë të pesë episodeve secili: vëllimi 1 do të dalë në 3 shtator dhe vëllimi 2 do të dalë në 3 dhjetor 2021, shkruan Esquireme.

“Kur filluam të shkruajmë pjesën 5 në mes të pandemisë, ne menduam se duhej të ndryshonim atë që pritej nga sezoni dhjetë episodesh dhe përdorëm çdo mjet që mundëm për të krijuar ndjesinë e një finale sezoni ose finale serie në vëllimi i parë vetë”, thotë krijuesi i shfaqjes Alex Pina, transmeton lajmi.net.

“Ne vendosëm të punojmë në një zhanër jashtëzakonisht agresiv. Në vëllimin 2, ne përqendrohemi më shumë në situatën emocionale të personazheve. Është një udhëtim nëpër hartën e tyre sentimentale që na lidh drejtpërdrejt me largimin e tyre”, vazhdoi Alex Pina./Lajmi.net/