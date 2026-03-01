Netanyahu: Fushata kundër Iranit vazhdon

Bota

01/03/2026 17:45

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se “ka dhënë udhëzime për vazhdimin e fushatës” kundër Iranit.

Ai i bëri këto komente pas një takimi me ministrin e Mbrojtjes, shefin e stafit dhe kreun e shërbimit të sigurisë, Mossad.

“Forcat tona po godasin tani zemrën e Teheranit, me fuqi gjithnjë e më të madhe. Kjo do të rritet edhe më shumë në ditët në vijim”, tha Netanyahu.

“Këto, megjithatë, janë ditë të dhimbshme. Dje këtu, në Tel Aviv, dhe tani në Beit Shemesh, humbëm njerëz të dashur. Unë lutem me familjet e tyre, dhe në emër të të gjithë juve, qytetarëve të Izraelit, u uroj shërim të shpejtë të plagosurve”, shtoi Netanyahu.

