Nesër nënshkruhet marrëveshja e Kosovës me BE-në në vlerë 63.69 milionë euro Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi do të nënshkruajë marrëveshjen për programin e parë financiar IPA III në vlerë 63.96 milionë euro. Zyra e Kryeministrit njofton se ngjarja do të zhvillohet nesër në ora 10:00 në ndërtesën e qeverisë. “Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, së bashku me Ambasadorin…