Nesër Nagip Krasniqi del para Gjykatës
Gjatë ditës së nesërme në Gjykatën Themelore të Prishtinës do të mbahet seanca e radhës ndaj ish-kryeshefit ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi. Ai i po akuzohet për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Seanca e fundit ndaj Krasniqit ishte anuluar pasi që kryetari i trupit gjykues, Arben Hoti ishte…
Lajme
Gjatë ditës së nesërme në Gjykatën Themelore të Prishtinës do të mbahet seanca e radhës ndaj ish-kryeshefit ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi.
Ai i po akuzohet për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.
Seanca e fundit ndaj Krasniqit ishte anuluar pasi që kryetari i trupit gjykues, Arben Hoti ishte avancuar në Gjykatën e Apelit.
Sipas njoftimit seanca mbahet duke filluar nga ora 09:30.