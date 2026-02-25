Nesër Nagip Krasniqi del para Gjykatës

Gjatë ditës së nesërme në Gjykatën Themelore të Prishtinës do të mbahet seanca e radhës ndaj ish-kryeshefit ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi. Ai i po akuzohet për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Seanca e fundit ndaj Krasniqit ishte anuluar pasi që kryetari i trupit gjykues, Arben Hoti ishte…

Lajme

25/02/2026 20:20

Gjatë ditës së nesërme në Gjykatën Themelore të Prishtinës do të mbahet seanca e radhës ndaj ish-kryeshefit ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi.

Ai i po akuzohet për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Seanca e fundit ndaj Krasniqit ishte anuluar pasi që kryetari i trupit gjykues, Arben Hoti ishte avancuar në Gjykatën e Apelit.

Sipas njoftimit seanca mbahet duke filluar nga ora 09:30.

