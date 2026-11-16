Nesër mbesin pa ujë rruga “Ramadan Rexhepi” dhe fshati Mirashë, furnizimi rikthehet pas orës 16:00
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Bifurkacioni” ka njoftuar se më 17 nëntor 2026 do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në rrugën “Ramadan Rexhepi” dhe në fshatin Mirashë. Sipas njoftimit, ndërprerja vjen si pasojë e punimeve teknike në terren, të cilat kanë të bëjnë me zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me…
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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Bifurkacioni” ka njoftuar se më 17 nëntor 2026 do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në rrugën “Ramadan Rexhepi” dhe në fshatin Mirashë.
Sipas njoftimit, ndërprerja vjen si pasojë e punimeve teknike në terren, të cilat kanë të bëjnë me zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me të rinj.
KRU “Bifurkacioni” ka bërë të ditur se punimet do të zhvillohen gjatë ditës, ndërsa rikthimi i furnizimit me ujë pritet të bëhet nga ora 16:00.
Kompania ka falënderuar konsumatorët për mirëkuptimin.