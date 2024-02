Nesër do t’i jepet lamtumira e fundit ish kryetarit të Rahovecit, Qazim Qeska Nesër do të mbahet mbledhje komemorative për ish kryetarin e komunës së Rahovecit, Qazim Qeska. Mbledhja do të nisë në orën 11:00 në sallën e kuvendit komunal në Rahovec. “Me rastin e ndarjes nga jeta të ish-Kryetarit të Komunës së Rahovecit, z. Qazim Qeska, nën përkujdesjen e Kryetarit të Komunës, z. Smajl Latifi, organizohet mbledhje…