Nëntë raste të reja me Covid 19 gjatë 24 orëve të fundit Ministria e Shëndetësisë, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, nëntë persona kanë rezultuar pozitivë me Covid-19. Në raport po ashtu njoftohet se gjatë kësaj kohe nuk është shënuar as një rast i vdekjes, shkruan lajmi.net. Ndërsa të shëruar janë 10 persona. /Lajmi.net/