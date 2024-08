Nënkryetarja e bordit nuk distancohet nga lajmi nga Slobodna Bosna: Ne dimë si ta drejtojmë RTK-në

“Pse gjithë kjo zhurmë dhe panik nga ish-kryetari i bordit Besnik Boletini dhe ish-anëtarja Arta Berisha? Për motivet e vërteta duhen pyetur ata”, ka shkruar Mehmeti.

“Ish kryetari i bordit ka shantazhuar pa ndërprerë në mënyrë të paprecedentë këdo që të realizonte kërkesat e një portali mediatik privat, e jo standardet profesionale. Në asnjë çast brenga e të dy anëtarëve nuk ka qenë RTK por karriera e tyre personale”, ka shkruar ajo.

Postimi i plotë:

Ish-kryesuesi i Bordit të RTK-së Besnik Boletini paraqiti publikisht disa pretendime lidhur me qëndrimet për publikimin e një lajmi në televizionin publik, por faktikisht nuk ka dhënë dorëheqje ashtu siç ja kërkon Ligji i RTK-së, që anëtarët e Bordit mund të japin dorëheqje duke njoftuar me shkrim Bordin të paktën tre (3) muaj përpara. Pra, Boletini njoftoj publikun me shkrim por jo edhe anëtarët e Bordit.

Për motivet e vërteta duhen pyetur ata. Po për sa i takon çështjeve brenda RTK-së mund të them me bindje të plotë se RTK i ka të gjithë instrumentet si institucion i madh publik që çdo proces të vetin ta përmirësojë, përshtasë, transformojë apo ngrejë në një nivel më të lartë profesional.

Ne si bord i kemi detyrat që na jep ligji dhe rregullativa e brendshme e RTK-së dhe të cilat janë shumë të qarta në menaxhimin dhe funksionimin e brendshëm të RTK-së. Ne as jemi polici as jemi gardianë por jemi bord kolegjial që duhet me përgjegjësi dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi të marrim vendimet tona duke mos lejuar asnjëherë të biem pre e presioneve nga kushdo që vijnë ato. Dhe gjithashtu duhet të ruajmë profesionalizimin dhe stafin e RTK-së nga çfarë do presioni i jashtëm dhe duke lejuar mekanizmat e brendshëm institucional dhe stafin e RTK-së të kryejnë punën e tyre profesionale dhe të pavarur duke u mos ndikuar nga askush, as edhe nga vetë Bordi. Ata gjithashtu e kanë menaxhmentin e tyre të cilët e dinë se si ta drejtojnë me përgjegjshmëri dhe në të mirë të interesit publik.

Sa i takon lajmit të publikuar në RTK si citim i Slobodna Bosna kjo është një çështje e qartë tanimë. Mirëpo, mendoj se nuk është në detyrë të bordit të RTK të plotësojë as edhe kërkesat e as teket e asnjë portali privat për si menaxhohet nga brenda RTK dhe se çfarë vendos të transmetojë e çfarë jo dhe si të marr masat.

Ekzistojnë organet kushtetuese që kontrollojnë punën e transmetuesit publik, ndryshe nga rasti i portaleve që s’i kontrollon kush as për financat as për materialet video, ekzistojnë gjykatat po ashtu, dhe nuk ka asnjë nevojë të krijohet një panik kaq i madh mbi një temë të tillë.

Duhet të theksohet se Bordi i RTK-së qysh të nesërmen e publikimit të lajmit ka reaguar , dhe po ashtu RTK ka publikuar të gjitha reagimet kundër edhe të të apostrofuarve. Nuk ka mbetur asnjë zë pa u pasqyruar në mediumin publik qoftë për këtë temë apo edhe për tema tjera.

Unë besoj që mediumi publik duhet të gëzojë lirinë të publikojë ato që stafi përgjegjës dhe profesional beson e mendon se i kontribuojnë publikut tonë, por gjithmonë duke respektuar ligjet dhe rregullativën e brendshme të RTK-ë. Edhe në rastet kur nga ato mund të shkaktohen polemika të ashpra, mospajtime dhe reagime.

Mediumi publik nuk ka për detyrë të qëndrojë neutralë ndaj lajmit por ndaj ndërhyrjeve. E këtë muajin e fundit ka pasur një tendencë të paprecedentë për të ndikuar në vendimmarrjen e brendshme të RTK-së për interesa plotësisht private që nuk kontribuojnë në asnjë rrethanë në të mirën e publikut, RTK apo shtetit të Kosovës.

RTK do të vazhdojë punën dhe TV dhe stafi profesional janë të inkurajuar që të qëndrojnë në çdo rrethanë në mbrojtje të televizionit publik që është një vlerë e madhe e shtetit tonë e si e tillë duhet të trajtohet nga të gjithë.

Ndërsa, Bordi do të vijojë punën për të zhbllokuar vendimmarrjen dhe për t’i dhënë përkrahje projekteve të reja për zhvillimin dhe funksionimin sa më të mirë, pavarur dhe profesional të RTK-së.