Në Serbi thonë se dëmi i taksës është më shumë politik se sa ekonomik

Ministri serb i Tregtisë, Turizmit dhe Telekomit, Rasim Lajiq, ka bërë të ditur se që nga vendosja e taksës për mallrat serbe, Serbia ka humbur 500 milionë euro, por që sipas tij, ky nuk është dëm i madh krahasuar me dëmin politik që ka shkaktuar vendosja e taksës nga Kosova.

Lajiq në një intervistë për “TV Pink”, ka vlerësuar se dëmi ekonomik është afat shkurtër por që sipas tij, problemi më i madh është bllokimi i dialogut, e që kjo mund të llogaritet si dëm politik për shkak të taksës.

Ai ka thën se taksa që ka vendosur Kosova për Serbinë, është bërë për shkak të politikave të brendshme të Kosovës, pasi që sipas tij, Kosova mund të shkojë në zgjedhje vitin e ardhshëm.

Madje për këtë, Lajiq është shprehur i bindur dhe ka thënë se kryeministri kosovar, Ramush Haradinaj, e ka vendosur këtë taksë vetëm për përfitime politike.

“Të gjithë e dinë se zgjedhjet në Kosovë do të mbahen në vitin 2020 dhe për këtë tashmë partitë politike kanë filluar përgatitjet. Haradinaj e ka vendosur taksën për përfitime të tij politik dhe pastaj edhe të tjerët po garojnë me të, kështu që patëm rastin të shohim se si Thaçi tha se ministrat e tij propozuan këto masa”, u shpreh Lajiq, transmeton lajmi.net.

Duke e quajtur taksën si masë anti-civilizuese, Lajiq tha se, taksa ka bllokuar plotësisht dialogun dhe se sipas tij, për bllokimin e dialogut Serbia nuk është aspak përgjegjëse.

“Neve na mbetet të presim se si BE-ja, para së gjithash, në këtë rast, Gjermania dhe Franca do të ushtrojnë presion për të hequr taksën, sepse unë nuk e di se çfarë do të diskutohet më 1 korrik në Paris nëse nuk ndryshon asgjë rreth taksës”, është shprehur Lajiq.

Ai thekson se do të ishte krejtësisht e pakuptimtë të flitet për të kërkuar një zgjidhje për siç tha ai, një problem të mijëvjeçarit, pa qenë dikush në gjendje të revokojë taksat dhe të lejojë vetëm tregtinë e lirë siç ishte përpara 21 nëntorit të vitit të kaluar.

Sipas tij, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse duan mund ta bindin Kosovën që ta heq taksën dhe kjo të zbatohet nëse ka vullnet politik, transmeton më tutje lajmi.net.

“Është e qartë se BE ka investuar shumë në konceptin e pavarësisë së Kosovës, me përjashtim të vendeve që nuk kanë njohur pavarësinë, si dhe Shtetet e Bashkuara”, ka thënë Lajiq.

“Dhe mos të futni masat anti-civilizuese në shekullin 21, në momentin kur keni nisur një proces të Berlinit që flet për një hapësirë ​​të përbashkët ekonomike, heqjen e të gjitha barrierave ekonomike midis gjashtë ekonomive të Ballkanit Perëndimor”, theksoi më tutje Lajiq.

Lajiq ka thënë se pas vendosjes së taksës, kontrabanda në Kosovë ka lulëzuar pasi që siç u shpreh ai, tregtarët shqiptarë që blejnë mallra serbe në Maqedoni, Mal të Zi, madje edhe në Shqipëri, dhe pastaj ato importohen në Kosovë.

“Është e qartë se kontrabanda po lulëzon, ndoshta dikush e ka vendosur këtë taksë dhe se lobet e interesit të caktuar do të kishin përfitime ekonomike nëse lobi i importit importon mallra në këtë mënyrë dhe gjeneron fitime”, tha Lajiq.

Sipas ministrit serb, dëmi prej 500 milionë është vlerësuar duke marrë parasysh se 440 milionë euro mallra janë dhënë me qira në Kosovë vitin e kaluar dhe këtë vit, me një rritje prej 12 për qind, kjo do të arrinte në 500 milionë euro.

Lajiq thotë se, dëmi është mesatarisht rreth 1 milion euro më pak në tregun e përditshëm sesa në mungesë të taksës, që është, siç shton ai, dëmtim afatshkurtër dhe se dëmi afatgjatë është edhe më i lartë, si biznesmenët nga Serbia do të humbasë këtë treg.

“Le të mos flasim për dëmet politike. Dialogu është i bllokuar, gjithçka qëndron për të, është krijuar një atmosferë e keqe dhe madje mund të vazhdojë edhe një dialog në këtë atmosferë, çfarë mund të presësh kur nuk dëshiron të zgjidhësh një problem të vogël që ju keni bërë vetveten, ju tregoni vullnetin politik për të zgjidhur këtë problem për të vazhduar dialogun politik në kërkim të një çështjeje shumë komplekse dhe të vështirë”, deklaroi Lajiq, transmeton më tutje lajmi.net.

Ai theksoi se që nga fillimi është shumë pesimist për zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe thekson se ky problem është edhe më i komplikuar, pasi që në Kosovë askush nuk është i interesuar për asgjë përveç se Serbia njeh pavarësinë dhe pastaj kjo mosmarrëveshje serbo-shqiptare është zvogëluar në mosmarrëveshjen shumicë-pakicë.

“Është ligji maksimalisht nën të cilin askush nuk dëshiron të shkojë”, thotë Lajiq, duke shtuar se situata në Serbi është e tillë që ka një pakicë që thotë “ne e njohim situatën faktike, Kosova është e pavarur, e humbur në vitin 1999 dhe shumica që janë në një ose tjetrën mënyra qëndron për status-quo, dmth konflikti i ngrirë”. /Lajmi.net/