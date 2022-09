Në pritje të raportit të Komisionit Evropian për vizat, kryediplomati çek qëndron sot në Kosovë

Presidenca çeke e BE-së do të rihapë diskutimin për liberalizimin e vizave për Kosovën gjatë muajit të ardhshëm.

Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të jetë në rend të ditës në takimin e grupit punues të Këshillit Evropian, më 13 tetor.

Këtë e ka konfirmuar Ministri i Jashtëm çek, Jan Lipavský, i cili sot do të qëndrojë për vizitë në Kosovë.

Në orën 11:00, kryediplomati çek do të takohet me zëvendësministrin e Kosovës, Besnik BisliminPas takimit, ata do ta mbajnë një konferencë të përbashkët për media.

Kryediplomati çek do të pritet edhe nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani.

Takimi do të zhvillohet në orën 12:00.

Pritet që tema e liberalizimit të vizave për Kosovën të jetë në tryezë në vjeshtë sapo Komisioni Evropian të finalizojë versionin e përditësuar të raportit vjetor.