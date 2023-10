Në “prag” të largimit nga United, Sancho në kontakt të rregullt me Dortmundin Jadon Sancho thuhet se është afër largimit nga Manchester United dhe mbetet në kontakt me trajnerin e Borussia Dortmund, Edin Terzic. Reprezentuesi anglez është përjashtuar nga aktivitetet e ekipit të parë nga trajneri i Manchester United, Erik ten Hag, pasi pati një përplasje publike me trajnerin holandez për performancën e tij në stërvitje, transmeton Lajmi.net.…