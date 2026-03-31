Në kujtim të martirëve: Haradinaj viziton Pastasellën dhe Burimin

Në Pastasellë të Rahovecit, kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj së bashku me Smajl Latifin, familjarë dhe bashkëpunëtorë nderuan kujtimin e 106 martirëve të ekzekutuar nga ky fshat dhe nga fshatrat përreth, të strehuar aty për t’i shpëtuar barbarisë së armikut. Të njëjtin fat e patën edhe 42 shqiptarë të pafajshëm nga fshati Burim i Malishevës.…

31/03/2026 12:09

Në Pastasellë të Rahovecit, kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj së bashku me Smajl Latifin, familjarë dhe bashkëpunëtorë nderuan kujtimin e 106 martirëve të ekzekutuar nga ky fshat dhe nga fshatrat përreth, të strehuar aty për t’i shpëtuar barbarisë së armikut.

Të njëjtin fat e patën edhe 42 shqiptarë të pafajshëm nga fshati Burim i Malishevës.

Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj thotë se plumbat e armikut nuk kursyen të moshuarit, as gratë e fëmijët, duke lënë plagë të thella për familjet e tyre.

“Jetojmë çdo ditë me lavdinë e të rënëve dhe me sakrificën që forcoi rrugën tonë drejt lirisë. Kujtimi për ta mbetet i përhershëm, ndërsa detyrimi ynë është ta mbrojmë dhe ta forcojmë Kosovën, për të cilën ata dhanë jetën”, ka shkruar Haradinaj.

