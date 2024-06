Në Kosovë nis zyrtarisht Java e Krenarisë: Iu dedikohet pjesëtarëve të komunitetit LGBTIQ

Ministrja e Drejtësisë në Kosovë, Albulena Haxhiu, ka thënë të hënën se avancimi i të drejtave të komunitetit LGBTIQ+ (lesbiket, homoseksualët, biseksualët, transgjinorët, ndërgjinorët e të tjerë) në Kosovë është ende sfidues, dhe është zotuar që Qeveria e Kosovës do t’i adresojë të gjitha përgjegjësitë që ka në këtë drejtim.

Ajo i ka bërë këto deklarata në hapje të Javës së Krenarisë, në një cermeoni të mbajtur në ballkonin e hapur të Qeverisë.

Java e Krenarisë u dedikohet pjesëtarëve të komunitetit LGBTIQ+. Përgjatë kësaj jave, në shumë vende zhvillohen marshe e protesta, me kërkesën për njohjen e të drejtave ligjore për martesa mes personave të gjinisë së njëjtë.

Haxhiu ka thënë se kjo javë është më së shumti për personat që nuk kanë qenë prezentë në ceremoni, për shkak të siç ka thënë ajo, stigmës dhe paragjykimeve.

“Mosvotimi i Kodit Civil në vend, i cili do t’i hapte rrugë ligjit të veçantë për bashkësi civile, por edhe martesat, na ka treguar që duhet punë, angazhim e emancipim shoqëror në fushën e të drejtave të njeriut”, ka thënë Haxhiu.

Kosova nuk i lejon martesat mes personave të gjinisë së njëjtë.

Kjo gjë ishte paraparë të rregullohej me Projektkodin Civil, i cili nuk ka marrë mbështetje në Kuvendin e Kosovës.

Mospajtimet e deputetëve mbi këtë dokument lidhen me nenin që do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm, përmes të cilit do të lejohej regjistrimi i “bashkësive civile” mes personave me gjini të njëjtë.

Si nga krerët e bashkësive fetare në Kosovë, Projektkodi Civil është kundërshtuar edhe nga disa deputetë, të cilët argumentojnë se janë kundër tij pasi që duan t’i mbrojnë “vlerat e familjes”.

Në një raport të publikuar në mars të këtij viti, nga Spartacus Gay Travel Index, Kosova renditet si vendi më pak mikpritës për personat e komunitetit LGBTI+ në mesin e vendeve të Ballkanit dhe më keq se vendet e Bashkimit Evropian.

Shefja e Grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës, Mimoza Kusari-Lila, ka thënë se Projektkodi Civil është e drejtë elementare për këtë komunitet.

“Një shoqëri që ka kaluar vetë nëpër shtypje, që e di si është të margjinalizohesh, si është të të shkelet e drejta, do të duhej të ishte e fundit që do të dëshironte të shkelte të drejtën e dikujt tjetër”, ka thënë Kusari-Lila.

Zëvendësambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Alyson Grunder, ka thënë se Java e Krenarisë është më shumë sesa festë.

Ajo ka folur për diskriminimet dhe margjinalizimin e pjesëtarëve të këtij komuniteti në baza ditore dhe ka thënë se është e mahnitur me vullnetin e tyre për të ecur përpara.

“Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të respektuar dinjitetin e të gjithë njerëzve, për t’i mbrojtur të cenueshmit. Inkurajojmë Kosovën që të vazhdojë përpjekjet për të garantuar mbrojtje ligjore për të gjitha grupet që nuk përfaqësohen si duhet, përfshirë ata që identifikohen si LGBTIQ+”, ka thënë Grunder.

Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë, Tomas Szunyog, ka thënë se ndonëse kjo është hera e tetë që Kosova do të organizojë Paradë të Krenarisë, “për shumë persona, ky lloj diversiteti është joekzistent”.

Në kuadër të Javës së Krenarisë është planifikuar edhe mbajtja e një parade në Prishtinë, më 8 qershor.