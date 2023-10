Në këtë kanal televiziv do të transmetohet direkt ceremonia e Topit të Artë 2023 Mbrëmjen e sotme do të mbahet ceremonia e ndarjes së çmimit prestigjioz në futboll, Topi i Artë. Lionel Messi është favoriti për ta fituar Topin e Artë 2023, shkruan lajmi.net. Ceremonia e ndarjes së Topit të Artë do të transmetohet direkt në SuperSport 2 nga ora 20:45. Çmimi prestigjioz është dominuar gjatë 15 viteve të…