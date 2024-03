​“Ne kemi historinë në anën tonë”, Xavi thotë se PSG është favorit Shorti i Ligës së Kampionëve prodhoi dje përballje tejet interesante në çerekfinale të kësaj gare, ndër to edhe ndeshjen mes Paris Saint-Germain dhe Barcelonës. PSG do të përballet me Barçën në çerekfinale, dhe trajneri i kampionit spanjoll thotë se skuadra e tij nuk është favorite në këtë ndeshje. Xavi e komentoi shortin duke thënë se…