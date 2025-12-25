Në Himarë, babadimri zbret nga qielli me parashutë
Vjet nga deti, këtë vit nga qielli, kështu është shfaqur babadimri i Himarës në këtë vigjilje Krishtlindjesh. Në këtë vigjilje Krishtlindjesh, babadimri i Himarës është shfaqur ndryshe nga vitet e tjera, duke sjellë surprizë dhe emocione për fëmijët e qytetit. Nëse vitin e kaluar ai mbërriti nga deti, këtë vit babadimri zbriti nga qielli me…
Lajme
Vjet nga deti, këtë vit nga qielli, kështu është shfaqur babadimri i Himarës në këtë vigjilje Krishtlindjesh.
Në këtë vigjilje Krishtlindjesh, babadimri i Himarës është shfaqur ndryshe nga vitet e tjera, duke sjellë surprizë dhe emocione për fëmijët e qytetit. Nëse vitin e kaluar ai mbërriti nga deti, këtë vit babadimri zbriti nga qielli me parashutë, duke krijuar një atmosferë festive dhe magjike në shëtitoren e bregdetit të Himarës.
Dhjetëra fëmijë, të shoqëruar nga prindërit e tyre, u mblodhën për të përjetuar nga afër këtë moment të veçantë, ndërsa babadimri shpërndau me dhjetëra dhurata.
Festimet vijuan me shfaqjen e teatrit të kukullave për fëmijë, e cila u ndoq me shumë të qeshura dhe argëtim. Në sallën “Neco Muko” u vu në skenë shfaqja “Tomi dhe Xheri”, një shfaqje edukative, argëtuese dhe interaktive, që përfshiu aktivisht fëmijët përmes situatave gazmore dhe mesazheve të rëndësishme.
Përmes humorit dhe lojës, aktivitet u kthye në një përvojë të veçantë për të vegjlit, të cilët reaguan me duartrokitje dhe entuziazëm.