Në “Camp Nou” nuk mungoi as flamuri i Kosovës

Skuadra e Barcelonës sonte shënoi fitore 4:0 ndaj Athletic Bilbao, në ndeshjen e vlefshme për javën e 13-të në La Liga. Kjo ishte ndeshja e parë pas një kohë të gjatë e klubit katalunas në stadiumin “Camp Nou”. Në tribuna nuk mungoi as flamuri i shtetit të Kosovës. Tifogrupi i Barcelonës nga Kosova “Penya Kosova”,…

Sport

22/11/2025 20:00

Skuadra e Barcelonës sonte shënoi fitore 4:0 ndaj Athletic Bilbao, në ndeshjen e vlefshme për javën e 13-të në La Liga.

Kjo ishte ndeshja e parë pas një kohë të gjatë e klubit katalunas në stadiumin “Camp Nou”.

Në tribuna nuk mungoi as flamuri i shtetit të Kosovës.

Tifogrupi i Barcelonës nga Kosova “Penya Kosova”, ishin të pranishëm në stadiumin “Camp Nou”.

Ata e shijuan në maksimum këtë super ndeshje, në stadiumin e rinovuar.

Artikuj të ngjashëm

November 22, 2025

Spalletti nuk i jep minuta Edon Zhegrovës ndaj Fiorentinës

November 22, 2025

Barça rikthehet në “Camp Nou” me rezultat pozitiv, merr përkohësisht kreun...

November 22, 2025

Formacionet zyrtare: Fiorentina – Juventus, Zhegrova mbetet në bankë rezervë...

November 22, 2025

FFK e “dridhe” Zvicrën – fillon bisedimet me super talentin që...

November 21, 2025

Lucescu flet për mundësinë e përballjes së Rumanisë me Kosovën në...

November 21, 2025

Fisnik Asllani e detyron kundërshtarin të shënojë autogol

Lajme të fundit

“Këqyre shrafcigerin t‘mbys”, si sillet logopedi Iljasa Fazliu...

Shpëtoi 85-vjeçarin italian nga mbytja, Meloni falenderon ‘heroin’...

Baraliu: Zgjedhjet e 28 dhjetorit me rrezik të...

Sallahu: Pasuria që s’përputhet me të ardhurat do të konfiskohet