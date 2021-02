Në bisedë ‘live’ me Vjosa Osmanin, Era Istrefi flet për shqiponjën që e bëri në Rusi: Më kanë qortuar pak

Këngëtarja e njohur shqiptare, Era Istrefi, ishte artistja e radhës që ka vazhduar bashkëbisedimin me ushtruesen e detyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, shkruan lajmi.net.

Gjatë diskutimit të tyre, Era foli lidhur me depërtimin e artistëve shqiptarë në arenën ndërkombëtare si dhe sukseset e saj.

E pyetur lidhur me paraqitjen e saj në Kampionatin Botëror në Rusi, Era tha se është ndjerë shumë mirë dhe kishte disa fjalë për Will Smith.

“Jam ndjerë jashtëzakonisht mirë, kanë qenë dy milionë shikues në stadiumin e Rusisë me Will dhe Nicky Jam. Will më ka lënë përshtypje shumë të mirë është interesuar shumë për Kosovën, më ka bërë pyetje të shumta se si kemi mundur t’ia dalim nga një vend i vogël, është interesuar për shumë gjëra. Çfarë e ka bërë më të veçantë është publiku shqiptar, është si asnjë publik tjetër një ndjenjë shumë e veçantë”, tha ajo.

Ndërsa, lidhur me shqiponjën që mori gjithë vëmendjen gjatë asaj paraqitje të saj, Era tha se e ka ndjerë si obligim ndaj shqiptarëve që ta bënte.