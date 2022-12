Në 2023- tën, rruga “Ukshin Hoti” do të bëhet me katër korsi Rruga “Ukshin Hoti” në kryeqytet do të bëhet me katër korsi, nga dy sa janë aktualisht. Kjo rrugë fillon nga ndërtesa “Rilindja” e zgjat deri në kryqëzimin që lidh Pejtonin me Lakrishten, afër objektit “Ramiz Sadiku”, njofton klankosova. Realizimi i këtij projekti sipas drejtorit të shërbimeve publike, Ilirik Musliu, do të nisë në mars të…