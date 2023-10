Ndryshime në listën e Shqipërisë U-21, largohet futbollisti që e la Kosovën për Shqipërinë dhe futbollisti i Partizanit Ka ndryshime në listën e Kombëtares U-21, e thirrur për dy ndeshjet kualifikuese të EURO 2025 ndaj Finlandës dhe Malit të Zi. Departamenti i Komunikimit në FSHF bën me dije se mbrojtësi i Partizanit, Marcelino Preka ka pësuar një dëmtim dhe pas konsultave me stafin mjekësor nuk do të japë kontributin e tij në dy…