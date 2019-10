Ndiqni këta hapa të thjeshtë që këpucët tuaja të duken si të reja

Ndonjëherë kjo del të jetë një sfidë pasiqë këto këpucë kalojnë në kushte dhe rrethana të vështira atmosferike si dhe të ambientit në përgjithësi.

Ndiqni këta hapa të thejshtë për tu siguruar që këpucët tuaj të kënë jetëgjatësi.

Jepini këpucëve tuaj sportive një fshirje pas çdo veshje. Shumicën e kohës, ato do të ketë vetëm një shtresë pluhuri, të cilën mund ta fshini lehtë.

Nëse keni qenë duke punuar jashtë, djersa, lagështia atëherë do të thotë që do të duhet të përqendroheni tek pjesët e brendshmet. Nëse mundeni, hiqni shtrojat, pastrojeni me një furçë dhe lërini të ajrosen veç e veç. Nëse doni të shkoni një hap më tej, hiqni dantellat, rrokullisni gjuhën dhe pastroni dhe ajrosni tërë këpucën.

Më pas ju rekomandojmë të vendosni një deodorant këpucësh, ose sodë të bukës brenda trainerëve gjatë natës.

Gjatë natë ato do të heqin erën dhe lagështinë nga këpucët tuaja.

Mos i vendosni trajnerët në një makinë larëse.

Ata do të pastrohen, por me kalimin e kohës, materiali merr vjetrohet. Gjithashtu, ka kaq shumë materiale në një këpucë të vetme – plastikë, gomë, rrjetë, kamosh- dhe një makinë larëse nuk është e dizajnuar për të gjithë ata elementë të ndryshëm. Këpucët mund të marrin një formë tjetër, si dhe boja e tyre mund të dalë.

Pasi të pastrohen dhe të thahen, trajnerët duhet të ruhen në temperaturën e dhomës.

Nëse nxehen shumë, materiali mund të bëhet i butë, të humbasë formën e tij. Nëse temperatura është shumë e ftohtë, disa materiale ngurtësohen, gjë që mund të çojë në plasaritje dhe prishje më vonë.