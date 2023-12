Ndeshjet e Superligës së basketbollit fillojnë me një minutë heshtje për Ilmen Bajrën Fundjava dhuron sfida interesante në Prince Caffe Superligën e Kosovës, ku zhvillohet xhiroja e 14-të. Për shkak të ndarjes nga jeta të trajnerit të basketbollit, Illmen Bajra, të gjitha ndeshjet e kategorive seniore dhe të reja do të fillojnë me një minutë heshtje. Bajra ka qenë ndihmëstrajner i Kosovës A, përzgjedhës i Kosovës U18 Femrat,…