Ndeshjet e sotme në kualifikimet për Euro 2024 Ndeshjet kualifikuese për Kampionatin Evropian do të vazhdojnë edhe sot. Pa dyshim, vëmendja kryesore shkon te ndeshja Shqipëri-Poloni. Një fitore eventuale e kuqezinjve sonte do t’i afronte shumë kualifikimit për herë të dytë në një Evropian. Përveç kësaj përballje, sot do të zhvillohen edhe tetë ndeshje tjera: