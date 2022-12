Ndeshjet e Serie A do fillojnë me një minutë heshtje për nder të Peles Ndeshjet e Serie A më 4 janar 2023 do të fillojnë me një minutë heshtje për nder të legjendës braziliane Pele, njoftoi FIGC. Pele vdiq në Brazil të enjten, më 29 dhjetor, në moshën 82-vjeçare, transmeton lajmi.net. Futbolli italian do të nderojë ish-sulmuesin brazilian duke mbajtur një minutë heshtje përpara miqësoreve të sotme që përfshijnë…