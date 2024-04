Ndeshjet e Ligës së Kampionëve do të zhvillohen pavarësisht kërcënimit nga ‘Shteti Islamik’ Ndeshjet e kësaj jave të Ligës së Kampionëve do të zhvillohen siç ishte planifikuar, pavarësisht një kërcënimi për sulm terrorist nga ‘Shteti Islamik’, tha të martën organi qeverisës i futbollit evropian, UEFA. Një media që ka lidhje me grupin terrorist ka bërë thirrje të shumta për sulme në stadiumet ku zhvillohen ndeshjet çerekfinale në Paris,…