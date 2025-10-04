Ndërsa flitet për paqe, Izraeli vret 55 palestinezë në një ditë të vetme
Të paktën 55 palestinezë janë vrarë sot në sulmet ajrore izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, pavarësisht deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se Izraeli ka ndalur përkohësisht bombardimet për t’i dhënë një shans planit të tij të paqes.
Sipas burimeve mjekësore, 39 nga viktimat u vranë në qytetin e Gazës, ndërsa mes të vrarëve janë edhe katër civilë që po kërkonin ndihmë humanitare, raporton Al Jazeera, transmeton lajmi.net.
Këto zhvillime vijnë pas përgjigjes zyrtare të Hamasit ndaj planit të Trump-it për Gazën, në të cilën grupi është shprehur i gatshëm që:
-
T’ia dorëzojë administrimin e Gazës një qeverie teknokrate palestineze;
-
Të lirojë të gjithë pengjet izraelite në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinezë.
Megjithatë, Hamasi nuk ka dhënë një përgjigje të qartë për çështjen e çarmatosjes, një pikë kyçe në negociata. Grupi ka theksuar se është i gatshëm të hyjë menjëherë në negociata përmes ndërmjetësuesve ndërkombëtarë.
Bilanci tragjik i luftës
Që nga fillimi i ofensivës izraelite në tetor 2023, sipas të dhënave të fundit:
-
Janë vrarë të paktën 67,074 palestinezë;
-
Janë plagosur mbi 169,430 të tjerë;
-
Mijëra persona rezultojnë ende nën rrënoja;
-
Në sulmet e 7 tetorit 2023 në Izrael u vranë 1,139 persona, ndërsa rreth 200 u morën peng.
Pavarësisht deklaratave të Trump për një ndërprerje të përkohshme të luftimeve, sulmet ajrore izraelite po vazhdojnë, duke vënë në pikëpyetje mundësinë e një marrëveshjeje të afërt për armëpushim./lajmi.net/