Ndërsa flitet për paqe, Izraeli vret 55 palestinezë në një ditë të vetme

Të paktën 55 palestinezë janë vrarë sot në sulmet ajrore izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, pavarësisht deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se Izraeli ka ndalur përkohësisht bombardimet për t’i dhënë një shans planit të tij të paqes. Sipas burimeve mjekësore, 39 nga viktimat u vranë në qytetin e Gazës, ndërsa mes të…

04/10/2025 20:24

Të paktën 55 palestinezë janë vrarë sot në sulmet ajrore izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, pavarësisht deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se Izraeli ka ndalur përkohësisht bombardimet për t’i dhënë një shans planit të tij të paqes.

Sipas burimeve mjekësore, 39 nga viktimat u vranë në qytetin e Gazës, ndërsa mes të vrarëve janë edhe katër civilë që po kërkonin ndihmë humanitare, raporton Al Jazeera, transmeton lajmi.net.

Këto zhvillime vijnë pas përgjigjes zyrtare të Hamasit ndaj planit të Trump-it për Gazën, në të cilën grupi është shprehur i gatshëm që:

  • T’ia dorëzojë administrimin e Gazës një qeverie teknokrate palestineze;

  • Të lirojë të gjithë pengjet izraelite në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinezë.

Megjithatë, Hamasi nuk ka dhënë një përgjigje të qartë për çështjen e çarmatosjes, një pikë kyçe në negociata. Grupi ka theksuar se është i gatshëm të hyjë menjëherë në negociata përmes ndërmjetësuesve ndërkombëtarë.

Bilanci tragjik i luftës

Që nga fillimi i ofensivës izraelite në tetor 2023, sipas të dhënave të fundit:

  • Janë vrarë të paktën 67,074 palestinezë;

  • Janë plagosur mbi 169,430 të tjerë;

  • Mijëra persona rezultojnë ende nën rrënoja;

  • Në sulmet e 7 tetorit 2023 në Izrael u vranë 1,139 persona, ndërsa rreth 200 u morën peng.

Pavarësisht deklaratave të Trump për një ndërprerje të përkohshme të luftimeve, sulmet ajrore izraelite po vazhdojnë, duke vënë në pikëpyetje mundësinë e një marrëveshjeje të afërt për armëpushim./lajmi.net/

