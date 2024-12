Ndërron jetë polici nga Podujeva

Ai ka ngushëlluar familjen e tij, derisa ka thënë se Babatinca ishte figurë e njohur dhe e dashur.

“Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të zyrtarit policor, Fadil Babatinca. Fadili ishte një figurë e njohur dhe e dashur për të gjithë. Si polic i komunitetit, ai ishte gjithmonë pranë qytetarëve – në rrugë, në lagje dhe mes njerëzve. Me kujdesin, përkushtimin dhe fjalën e ëmbël, ai krijoi një lidhje të veçantë me komunitetin që e shërbente me aq përkushtim. Fadili ishte shembull i një zyrtari të devotshëm në shërbim të qytetarëve dhe sigurisë së vendit tonë”, ka theksuar ai.