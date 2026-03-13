Ndërron jetë ish-presidenti i Barcelonës

Ish-presidenti i Barcelones, Enric Reyna, ndërroi jetë këtë të premte në mëngjes në moshën 85 vjeç. Biznesmeni katalanas mori presidencën, më 12 shkurt 2003, pasi Joan Gaspart njoftoi publikisht dorëheqjen e tij dhe e udhëhoqi klubin deri më 5 maj të të njëjtit vit. Reyna kishte qenë anëtar i Barcelonës që nga viti 1965 dhe…

Sport

13/03/2026 11:13

Ish-presidenti i Barcelones, Enric Reyna, ndërroi jetë këtë të premte në mëngjes në moshën 85 vjeç. Biznesmeni katalanas mori presidencën, më 12 shkurt 2003, pasi Joan Gaspart njoftoi publikisht dorëheqjen e tij dhe e udhëhoqi klubin deri më 5 maj të të njëjtit vit.

Reyna kishte qenë anëtar i Barcelonës që nga viti 1965 dhe anëtare e bordit të drejtorëve që nga viti 2000, gjatë presidencës së Gaspartit.

Ai u bë nënkryetar në dhjetor 2002 dhe më vonë shërbeu si presidenti i 40-të i klubit. Klubi shpejt i bëri homazh atij në mediat sociale dhe u shprehu ngushëllime të gjithë tifozëve të Barcelonës.

Në jetën e tij profesionale, Reyna ishte një figurë kryesore në sektorin e ndërtimit në Katalonjë dhe shërbeu si president i Shoqatës së Zhvilluesve të Barcelonës (APCE) për 35 vjet. Ai gjithashtu mbajti pozicionin e presidentit të Fira de Barcelona dhe drejtoi Ekspozitën Ndërkombëtare të Ndërtimit Construmat.

Artikuj të ngjashëm

March 12, 2026

Edon Zhegrova bëhet baba i një djali, ky është emri që ia kanë lënë

March 12, 2026

Publikohet orari për javën e 24-të në Superligë

Lajme të fundit

Maqedonci për blerjen e raketave kineze nga Serbia:...

Vuçiq paralajmëron vizitë te kufiri me Kosovën për...

Hoxhaj: Armatosja hipersonike e Serbisë rrezikon sigurinë rajonale

Serbia blen raketa kineze me rreze të gjatë