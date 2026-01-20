Ndërron jetë gazetarja kosovare, Qefsere Nishevci

20/01/2026 21:33

Sot, ka ndërruar jetë gazetarja kosovare, Qefsere Nishevi.

Lajmin për vdekjen e saj e ka dhënë AGK përmes një postimi në Facebook.

“Nishevci i përkiste brezit të gazetarëve që me përkushtim dhe profesionalizëm kontribuuan në zhvillimin e gazetarisë në Kosovë. Ajo ishte e diplomuar në Gjuhë dhe Letërsi shqipe dhe karrierën e saj e kishte nisur në vitin 1982 si gazetare në “Zërin e Rinisë”, duke lënë gjurmë në informimin dhe edukimin e brezave të rinj. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen, miqtë dhe kolegët e saj”, ka shkruar AGK. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

