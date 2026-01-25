Ndërron jetë avokati i njohur nga Gjakova
Sot, ka ndërruar jetë avokati i njohur nga Gjakova, Avdi Rizvanolli, në moshën 75-vjeçare. Lajmin për vdekjen e tij e ka bërë të ditur Oda e Avokatëve të Kosovës, e cila ka shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e një profesionisti të përkushtuar dhe një figure të respektuar të komunitetit juridik në vend.
Sot, ka ndërruar jetë avokati i njohur nga Gjakova, Avdi Rizvanolli, në moshën 75-vjeçare.
Lajmin për vdekjen e tij e ka bërë të ditur Oda e Avokatëve të Kosovës, e cila ka shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e një profesionisti të përkushtuar dhe një figure të respektuar të komunitetit juridik në vend.
Sipas njoftimit të OAK, avokati Rizvanolli ndërroi jetë më 25 janar 2026, ndërsa gjatë karrierës së tij shumëvjeçare u dallua për integritet, korrektësi dhe angazhim të palodhshëm në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve.
“Oda e Avokatëve të Kosovës ka pranuar me dhimbje të thellë lajmin për ndarjen nga jeta të avokatit Avdi Rizvanolli. Kontributi i tij në fushën e drejtësisë do të mbetet i paharruar dhe do të kujtohet me respekt të veçantë nga kolegët dhe i gjithë komuniteti juridik”, thuhet në telegramin e ngushëllimit të Odës së Avokatëve të Kosovës.