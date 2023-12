Ndërpritet ndeshja në Superligën turke, “sebep” bëhet ndërhyrja në futbollistin e Kosovës

Me të rinisur kampionati turk i futbollit, ndeshja e Superligës së Turqisë mes Istanbulsporit dhe Trabzonsporti është ndërprerë, rreth 10 minuta pa përfunduar koha e rregullt.

Presidenti i Istanbulspor, Ecmel Faik ka tërhequr ekipin nga fusha, për shkak të pakënaqësive në ndarje të drejtësisë, njofton mediumi turk “Fanatik”, përcjell lajmi.net.

E gjitha nisi kur futbollistët e Istanbulsporit aloduan në penallti, pas ndërhyrjes në futbollin e Kosovës, Florian Loshaj. Në aksionin në vazhdim, Trabzonspor realizoi gol.

Disa prej futbollistëve vendas kërkuan të vazhdojnë përballjen deri në fund, por presidenti i klubit nuk ndryshoi mendje.

BREAKING | İstanbulspor walk off the pitch in protest of the refereeing decisions in the Trabzonspor game and refuse to continue the game pic.twitter.com/BsVRmtxWSb



Në minutën e 79-të kur edhe u ndërpre ndeshja, Trabzonspori po udhëhiqte 2:1 në rezultat.

Para pak kohësh, Superliga e Turqisë u ndërpre për shkak të sulmit fizik në gjyqtarin turk nga presidenti i Ankaragucut, i cili më pas u arrestua me disa persona të tjerë./Lajmi.net/

Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-match in Turkey and took his side into the dressing room in protest at the referee decisions! 🤯🇹🇷

pic.twitter.com/xdvrqEdDMA

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 19, 2023