Ndërpritet ndeshja e Premierligës, lojtari rrëzohet në fushë

Loja u ndërpre pasi 29-vjeçari u rrëzua larg lojtarëve të tjerë dhe mori ndihmën mjekësore përpara se të largohej me barelë, shkruan lajmi.met.

Të dy grupet e lojtarëve hyn në tunel përpara se të bëhej një njoftim rreth 30 minuta më vonë për të konfirmuar se loja nuk do të rifillonte.

We all hope and pray for our leader and captain Tom Lockyer, who is thankfully responsive and has been taken to hospital.

We don’t know the full extent of what happened and what the next steps are at this stage, but we thank Bournemouth and the medical staff on both sides for… pic.twitter.com/pPCuB9ROju

— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023