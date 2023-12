Ndërprerja e ndeshjes në Turqi – pamje kur futbollisti i bie “në dy gjunjë” presidentit

Me të rinisur kampionati turk i futbollit, ndeshja e Superligës së Turqisë mes Istanbulsporit dhe Trabzonsporti është ndërprerë, rreth 10 minuta pa përfunduar koha e rregullt.

Presidenti i Istanbulspor, Ecmel Faik ka tërhequr ekipin nga fusha, për shkak të pakënaqësive në ndarje të drejtësisë, përcjell lajmi.net.

E gjitha nisi kur futbollistët e Istanbulsporit aloduan në penallti, pas ndërhyrjes në futbollin e Kosovës, Florian Loshaj. Në aksionin në vazhdim, Trabzonspor realizoi gol.

Disa prej futbollistëve vendas kërkuan të vazhdojnë përballjen deri në fund, por presidenti i klubit nuk ndryshoi mendje.

Madje, një nga futbollistët u ul në dy gjunjë për t’i kërkuar presidentit të klubit të vazhdohej ndeshja.

Only in Türkiye: İstanbulspor Simon Deli begs clip president after he decides to withdraw the team from the field (after a mildly controversial non-penalty call followed by a Trabzonspor goal)

Süper Lig has completely lost the plot. pic.twitter.com/PlZhfbcii2

— Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) December 19, 2023