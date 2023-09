Nderoi terroristët e vrarë në Kosovë, kërkohet përjashtim i përjetshëm për Gjokoviqin

Analisti politik malazez Ljubomir Filipoviq reagoi edhe një herë për tenistin nacionalist serb, Novak Gjokoviqin, pasi ky i fundit nderoi terroristët që u vranë nga Policia e Kosovës pas sulmit terrorist në Banjskë të Zveçanit të dielën.

Gjokoviq publikoi një fotografi realizuar para kishës së Shën Savës, ku disa qytetarë serbë nderuan terroristët e vrarë, shkruan lajmi.net.

Për këtë, politikani i lartpërmendur kërkon përjashtim të përjetshëm për Novak Gjokoviqin.

“Gjokoviq duhet të përjashtohet përjetësisht nga tenisi. Nëse nuk ndalohet, atëherë shmanget nga njerëzit normalë të botës. Ai tani po i bashkohet propagandës shtetërore serbe e cila po përpiqet t’i portretizojë terroristët si heronj” – shkroi politikani malazez.

Đoković should be banned from tennis for life. If not banned than shunned by the normal people of the world. He is now joining Serbian state propaganda which is trying to portray terrorists as heroes. pic.twitter.com/4EIe2gfcUA

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) September 28, 2023