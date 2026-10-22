Ndalohen punimet në 12 objekte ndërtimi në Rahovec, shkak shkeljet e sigurisë

Inspektorati Qendror i Punës ka urdhëruar ndalimin e punimeve në 12 objekte ndërtimi në Komunën e Rahovecit, pasi gjatë kontrolleve në terren janë evidentuar parregullsi në zbatimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë. Sipas njoftimit të këtij institucioni, inspektorët kanë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore që kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit dhe…

Lajme

22/10/2026 16:06

Inspektorati Qendror i Punës ka urdhëruar ndalimin e punimeve në 12 objekte ndërtimi në Komunën e Rahovecit, pasi gjatë kontrolleve në terren janë evidentuar parregullsi në zbatimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë.

Sipas njoftimit të këtij institucioni, inspektorët kanë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore që kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve në kantieret e ndërtimit, transmeton lajmi.net.

Për këtë arsye, punimet në 12 objektet përkatëse janë ndërprerë deri në korrigjimin e shkeljeve të evidentuara dhe përmbushjen e kushteve të përcaktuara me ligj për sigurinë në vendin e punës.

Inspektorati ka bërë të ditur se kontrollet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me synimin e parandalimit të rreziqeve dhe sigurimit të kushteve të përshtatshme për punëtorët./lajmi.net/

 

Artikuj të ngjashëm

October 22, 2026

Arifi: Autostrada e Gjilanit po merr përmasa të ndërtimit të Piramidave...

October 22, 2026

Haradinaj për Ligjin e Speciales: Nëse kthehet në Kuvend, duhet të...

October 22, 2026

Tahiri reagon ndaj retorikës kundër Kosovës në Serbi: Boll më me...

October 22, 2026

Kërkohej nga gjykata për vjedhje të pyllit, personi në Han të...

October 22, 2026

​Konfirmohet vdekja e pacientit të parë të prekur me virusin Shamonda...

October 22, 2026

Irani godet katër anije me naftë në Gjirin Persik

Lajme të fundit

Kim Kardashian flet për lidhjen me Lewis Hamiltonin:...

Arifi: Autostrada e Gjilanit po merr përmasa të...

Haradinaj për Ligjin e Speciales: Nëse kthehet në...

Tahiri reagon ndaj retorikës kundër Kosovës në Serbi:...