Ndahet nga jeta kompozitori amerikan, Chick Corea

Kompozitori i cili fitoi 23 çmime Grammy, ka vdekur nga një formë e rrallë e kancerit, shkruan The Guardian, transmeton lajmi.net.

Pioneri i xhazit, Chick Corea ka vdekur në moshën 79 vjeç.

Sipas një postimi në faqen e tij në Facebook, muzikanti vdiq nga “një formë e rrallë e kancerit e cila u zbulua vetëm kohët e fundit”.

Në karrierën e tij, Corea fitoi 23 çmime Grammy dhe ishte artisti i katërt më i nominuar në historinë e Grammy.

“Gjatë gjithë jetës dhe karrierës së tij, Chick shijoi lirinë dhe argëtimin që duhej të kishte në krijimin e diçkaje të re dhe në luajtjen e lojërave që bëjnë artistët”, thuhej në postim.

“Ai ishte një burrë, baba dhe gjysh i dashur dhe një mentor dhe mik i shkëlqyeshëm për kaq shumë. Përmes trupit të tij të punës dhe dekadave që ai kaloi duke shëtitur botën, ai preku dhe frymëzoi jetën e miliona njerëzve”, thuhet ndër të tjera në postim.

Corea ishte një muzikant me shumë aspekte, duke punuar si kompozitor, tastierist, drejtues bendesh dhe perkusionist i rastit.

Ai ishte një pjesë e bendit të Miles Davis në fund të viteve 60 dhe u shfaq në albumet kryesore të Davis të tilla si In a Silent Way, Bitches Brew, A Tribute to Jack Johnson dhe On the Corner.

Pasi punoi me Davis, ai formoi grupin e tij, Return to Forever, duke eksperimentuar me zhanre dhe stile të ndryshme.

“Kishte një sinergji midis asaj që ne po krijonim dhe asaj se si audienca po e gërmonte atë,” tha Corea për muzikën e tyre.

Ai regjistroi dhe interpretoi muzikë klasike, standarde, origjinale solo, xhaz latin dhe homazhe për pianistët e mëdhenj të xhazit. /Lajmi.net/