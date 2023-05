NATO dënon sulmet ndaj KFOR-it në veri: Dhuna duhet të ndalet menjëherë

NATO ka dënuar sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës, duke i quajtur ta paprovokuara dhe të papranueshme.

Disa ushtarë janë lënduar si pasojë e sulmeve nga ana e protestuesve serbë. NATO kërkon që të ndalet menjëherë dhuna.

”NATO dënon fuqishëm sulmet e paprovokuara kundër trupave të KFOR-it në veri të Kosovës, të cilat kanë çuar në plagosjen e një numri prej tyre. Sulme të tilla janë krejtësisht të papranueshme. Dhuna duhet të ndalet menjëherë. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimet që nxisin më tej tensionet dhe të angazhohen në dialog. KFOR-i do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe do të vazhdojë të veprojë në mënyrë të paanshme, në përputhje me mandatin e tij sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999”., thuhet nëdeklaratën e zëdhënëses së NATO-s, Oana Lungescu.