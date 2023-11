Nata festive në “Air Albania” – Policia shqiptare paralajmëron tifozët për kontrolle të rrepta Mbrëmja e sotme, kur do të luhet ndeshja Shqipëri – Ishujt Faroe, në stadiumin “Air Albania”, do të jetë pa dyshim një mbrëmje festive për të gjithë shqiptarët. Policia e Shtetit ka marrë të gjitha masat për të garantuar rendin dhe sigurinë, para, gjatë dhe pas zhvillimit të aktivitetit sportiv, me qëllim që atmosfera festive…