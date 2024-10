Napoli i Amir Rrahmanit shënon edhe një fitore në Serie A Futbollistët e Napolit shënuan sot fitore të re ndaj Lecce si vendës me rezultatin 1:0, në kuadër të xhiros së nëntë në Serie A dhe vazhdojnë kryesimin e tabelës me 5 pikë më shumë se përcjellësi i parë në luftën për titull Inter, i cili nesër përballet me rivalin e madh Juventus. Golin e vetëm…