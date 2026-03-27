Naim Murseli s’ka turp! – I kërkon gjykatës që të thotë Liridona Murseli, jo Liridona Ademaj (VIDEO)
Gjatë seancës së sotme gjyqësore për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, dëshminë e tij është duke e dhënë Kushtrim Kokalla, i cili akuzohet se në bashkëkryerje me të pandehurit Naim Murseli dhe Granit Plava ka kryer veprën penale: “Vrasje e rëndë”. Por në një moment gjatë seancës i akuzuari kryesor Naim Murseli ka pasur…
Lajme
Gjatë seancës së sotme gjyqësore për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, dëshminë e tij është duke e dhënë Kushtrim Kokalla, i cili akuzohet se në bashkëkryerje me të pandehurit Naim Murseli dhe Granit Plava ka kryer veprën penale: “Vrasje e rëndë”.
Por në një moment gjatë seancës i akuzuari kryesor Naim Murseli ka pasur një kërkesë ndaj gjykatës.
Ai ka kërkuar nga trupi gjykues që kur përmendet emri i së ndjerës, të thirret në mbiemrin e tij pra Murseli e jo Ademaj.
Tashmë seanca gjyqësorë është shpallur e mbyllur për publikun pasi që Kokalles do t’i bëhen pyetje për jetën personale te Naimit dhe Liridones.
Seanca e radhës do të mbahet, më 17 prill.