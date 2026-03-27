Naim Murseli s’ka turp! – I kërkon gjykatës që të thotë Liridona Murseli, jo Liridona Ademaj (VIDEO)

Lajme

27/03/2026 11:50

Gjatë seancës së sotme gjyqësore për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, dëshminë e tij është duke e  dhënë Kushtrim Kokalla, i cili akuzohet se në bashkëkryerje me të pandehurit Naim Murseli dhe Granit Plava ka kryer veprën penale: “Vrasje e rëndë”.

Por në një moment gjatë seancës i akuzuari kryesor Naim Murseli ka pasur një kërkesë ndaj gjykatës.

Ai ka kërkuar nga trupi gjykues që kur përmendet emri i së ndjerës, të thirret në mbiemrin e tij pra Murseli e jo Ademaj.

Tashmë seanca gjyqësorë është shpallur e mbyllur për publikun pasi që Kokalles do t’i bëhen pyetje për jetën personale te Naimit dhe Liridones.

Seanca e radhës do të mbahet, më 17 prill.

Lajme të fundit

KMShK merr vendim për 8 ankesa, miratohet katër prej tyre

E rëndë në Berat: Xhaxhai dyshohet për abuzim seksual me mbesën e mitur

Përparim Rama njofton: Ndalohet qarkullimi i mjeteve bujqësore në Prishtinë

Fjala përfundimtare për rastin e vrasjes së Liridona...