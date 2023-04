Nagelsmann e konfirmon që s’ka pasur kontratë nga Chelsea: Për të refuzuar, ju duhet të keni diçka

Por, në mediat e huaja sot qarkulloi lajmi se ish-trajneri i Bayern Munich ka hedhur poshtë spekulimet për t’u emëruar trajner i Bluve të Londrës, shkruan Lajmi.net

“Për të refuzuar diçka, ju fillimisht duhet të merrni diçka”, Nagelsmann i tha Sky Sport, duke konfirmuar se nuk mori asnjë kontratë nga pronarët amerikan.

Chelsea para disa jave shkarkoi trajnerin Graham Potter, dhe tani si zëvendësues të tij ka legjenden, Frank Lampard, por ky i fundit do të qëndroj vetëm deri në fund të këtij sezoni.

Përveç Nagelsmann, Chelsea hoqi dorë edhe nga trajneri spanjoll, Luis Enrique./Lajmi.net/

Julian Nagelsmann when asked on talks collapsed with Chelsea for head coach job: “To cancel something, you have to commit to something”, told Sky Sport DE. 🔵🇩🇪

It’s definitely over between Nagelsmann & #CFC — different views on crucial points.

🎥 More: https://t.co/A8H4D7CRVj pic.twitter.com/nvyLmIbdkN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2023