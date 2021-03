“My Head and My Heart” po pëlqehet shumë nga publiku.

Ava Max, këngëtare me famë botërore pëlqehet mjaft shumë për muzikën dhe stilin e veçantë, shkruan lajmi.net.

Me anë të një postimi në rrjete sociale, këngëtarja bëri të ditur se kënga e saj “My Head and My Heart” po kryeson top listat e “iTunes” në zhanrin ‘Pop’.

Ava përmes një Instastory të ripostuar bëri me dije se kënga e saj tash e 13 ditë po qëndron numër një në “iTunes” ‘US Pop Songs’./Lajmi.net/