Mustafa: Problemet shëndetësore m’u krijuan kur isha kryeministër, kishte presion të madh, qeverisa me gaz lotsjellës
Ish-kryeministri Isa Mustafa tha se nuk ka “asnjë ambicie” që të kthehet në politikë, ndërsa foli për problemet e tij shëndetësore. “Kam edhe probleme shëndetësore të cilat…. s’mundem unë tash me ato probleme…. S’kam dashtë edhe kryetar i LDK-së viteve të fundit me ndejtë, e lëre më tash”, tha ai në një intervistë për KosovaPress.…
Mustafa tha se ka probleme shëndetësore të krijuara gjatë kohës kur ai qeveriste me vendin, duke përmendur aktet e atëhershme opozitare të Lëvizjes Vetëvendosje, partisë së Albin Kurtit e cila shprehte kundërshtimin edhe përmes gazit lotsjellës.
“Unë s’kam problem me kokën, s’kam problem me mendimin, s’kam problem me analizën, por me sëmundjen tjetër që e kam origjinale, e kam çështje që m’u ka kriju prej një presioni të madh që e kam pasë sa kam qenë kryeministër i këtij vendi, se unë më shumë kam qeveris me gaz lotsjellës, me bombë, me bombola gazi, me akte të dhunimit të shtëpisë sime e të kalljes së shtëpisë…”
“S’mundem me ia paramendu vetes të hyj unë edhe njëherë në atë valle me njerëz të tillë të cilët s’kanë marrë, asnjëri s’ka marrë as dënime, as kritika meritore për atë”, tha Mustafa.